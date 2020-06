Baggioli sull'immagine di Forza Italia in provincia di Imperia, "Un partito rinato all'8,4%"

"Anche in Provincia di Imperia l’entusiasmo della squadra forzista è palpabile, i Commissari, il Gruppo Azzurro Donna ed i Comitati cittadini e provinciale, tutti freschi di nomina, con uno spiccato spirito di squadra, confronto, condivisione ed un impegno costante, stanno “risvegliando” quella grande area moderata, vera anima del nostro Partito. A breve l’individuazione dei rimanenti referenti cittadini e la presentazione dei tre candidati della provincia".

Così Simone Baggioli, Commissario Provinciale Forza Italia, interviene sull'attuale formazione del partito e replicando ad alcune critiche. "L’attività di Forza Italia a livello nazionale ha risconti molto positivi grazie all’impegno quotidiano del nostro Presidente Silvio Berlusconi per un vero rilancio dell’economia del nostro Paese e con un occhio di riguardo a Famiglie ed Imprese. Un'azione corrisposta da un sensibile aumento, in termini di consenso elettorale, delle percentuali di apprezzamento molto vicine alla doppia cifra, sintomo di un ottimo lavoro portato avanti con capacità e dedizione".

"Resto colpito, invece, nel leggere alcune notizie riportate da fuori zona, a volte anche incomplete, dalle quali non si evince, o meglio, non viene espresso quell’entusiasmo, quella voglia di inclusione che caratterizza l’operato delle tante Donne e Uomini che oggi, rispetto al passato, ascoltano il territorio, si confrontano con la collettività compiendo anche azioni di solidarietà. - sottolinea - L’ultimo sondaggio mostratomi in questi giorni conferma una rinata Forza Italia all’8,4%, in costante aumento, con un peso politico tale da essere determinante nelle scelte, qualsiasi esse siano".



"Una circostanza che dovrà essere valorizzata, costituendo una vera e propria delegazione di partito che, confrontandosi e condividendo scelte e programma ad un tavolo di lavoro con il Candidato Governatore, dovrà essere una linea guida proprio in previsione delle imminenti elezioni regionali. Sottoscrivo già la mia massima disponibilità ad una propositiva collaborazione" - conclude Baggioli.