Ritorna l'agenda degli appuntamenti e manifestazioni della provincia di Imperia e Côte d'Azur

VENERDI’ 19 GIUGNO

SANREMO

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura al pubblico di Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

18.00. Inaugurazione Festa di San Giovanni 2020 in piazza Doria, piazza Goito, piazza Maresca e via Palestre con la fiera di ‘Mercantlneja’ + point di MedìterraneaCucina + esposizione di auto d'epoca curata da Autostory + intrattenimento per i più piccoli + alle 18, premiazione del concorso Lucetto Ramella in biblioteca. Fino al 28 giugno (più info)

VENTIMIGLIA

8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

9.00-12.30. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì, sabato h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì), 0184 351181

9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

BORDIGHERA



9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

17.00-19.00. 'Forma Combinazione Composizione': mostra di Silvio Maiano aperta tutti i giorni fino al 25 Giugno 2020. Sede dell'UCD e dell'ANPI di Bordighera in via Al Mercato 8, ingresso libero

TAGGIA ARMA

18.00-22.00. Gara di solidarietà per aiutare nella raccolta fondi de ‘Il Sogno di Stefano’: campagna solidale a favore di Stefano Viola affetto da morbo di Buerger. ‘Beach Bar Meridiana’ di Arma

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

TRIORA

15.00-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni)



SABATO 20 GIUGNO

SANREMO



9.00-12.00. Apertura della Piccola Biblioteca della Pigna sita in piazza Capitolo 5 (martedì h 15/18 e il sabato h 9/12)

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

20.20. ‘20 shoes against racism’: manifestazione a sostegno delle politiche anti-razzismo organizzato da 6000 Sardine Ponentine in collaborazione con molte associazioni ed enti locali e nazionali. Pian di Nave

IMPERIA



18.00. Festa di San Giovanni 2020 in piazza Doria, piazza Goito, piazza Maresca e via Palestre con la fiera di ‘Mercantlneja’ + point di MedìterraneaCucina + esposizione di auto d'epoca curata da Autostory + intrattenimento per i più piccoli. Fino al 28 giugno (più info)

VENTIMIGLIA

8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

9.00-17.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì, sabato h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì), 0184 351181

9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

BORDIGHERA



8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)

9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

13.00-17.00. Apertura del Museo Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in Via Romana 39, info 0184263601

17.00-19.00. 'Forma Combinazione Composizione': mostra di Silvio Maiano aperta tutti i giorni fino al 25 Giugno 2020. Sede dell'UCD e dell'ANPI di Bordighera in via Al Mercato 8, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



17.00. ‘Sui Sentieri del Golfo’: Trekking Urbano tra borghi, orti, chiesette e campagna, alla scoperta degli angoli nascosti di San Bartolomeo al Mare. Ritrovo in piazza Torre Santa Maria, partecipazione gratuita, info 347 6006939

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

PIGNA

15.00. In occasione del Solstizio d’Estate, escursione crepuscolare su Cima Marta con la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone (Ponentetrekking). Ritrovo a Colle Melosa (10 euro), info 391 1042608

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora ((h 10.30/12-15/18.30)





DOMENICA 21 GIUGNO

SANREMO

9.00. Escursione con itinerario dal Parco Naturale di San Romolo e di Monte Bignone fino a Bajardo. A cura della Guida GAE AIGAE Antonella Piccone (Ponentetrekking). Ritrovo sul Prato di San Romolo (10 euro), info 391 1042608

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

IMPERIA

18.00. Festa di San Giovanni 2020 in piazza Doria, piazza Goito, piazza Maresca e via Palestre con la fiera di ‘Mercantlneja’ + point di MedìterraneaCucina + esposizione di auto d'epoca curata da Autostory + intrattenimento per i più piccoli. Fino al 28 giugno (più info)

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

10.00-12.30. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì, sabato h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì), info 0184 351181

BORDIGHERA



17.00-19.00. 'Forma Combinazione Composizione': mostra di Silvio Maiano aperta tutti i giorni fino al 25 Giugno 2020. Sede dell'UCD e dell'ANPI di Bordighera in via Al Mercato 8, ingresso libero

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

TAGGIA ARMA



8.00-18.30. Mercatino di piccolo antiquariato e collezionismo. Zona ex mercato coperto. all'ingresso di Taggia (ogni terza domenica sino al 18 ottobre)

DIANO MARINA

9.00-14.00. Per la Giornata Internazionale dello Yoga il Centro Diano Yoga propone un fitto programma di attività gratuite: Vinyasa Flow (h 9/10), Yoga Nidra (h 10/10.30), Yoga per bambini (h 10.45/11.15), Feet Up e Hula Hoop (h 11.30/12.30), Yoga Nidra (h 13.30/14). Parco Giochi di Via Rossini, prenotazioni 340 7901404

CERVO

21.30. ‘Cervo ti Strega’: i sei finalisti del 74° Premio Letterario Strega raccontano le storie che prendono vita nelle pagine dei loro libri. Intervengono il Direttore della Fondazione Bellonci Stefano Petrocchi e Francesca Rotta Gentile, curatrice e ideatrice della manifestazione. Interventi musicali a cura di Sara Terzano. Modera l’incontro Maurilio Giordana. Piazza San Giovanni Battista, info 0183 406462



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora ((h 10.30/12-15/18.30)

FRANCIA

MONACO

19.00. Per il 6° Ciclo Internazionale di Organo concerto di Marc Giacone, organo Cavaillé-Coll, a cura dell'Associazione In Tempore Organi. Chapelle des Carmes

