Sanremo: grosso Tir imbocca erroneamente corso Inglesi e rischia di rimanere incastrato (Foto)

Una nostra lettrice, Paola, ci scrive per segnalare quanto avvenuto questa mattina in corso Inglesi a Sanremo e per chiedere il posizionamento di una apposita segnaletica in modo da evitare situazioni di questo genere.

In pratica un grosso Tir ha imboccato questa mattina la strada di cornice a Sanremo, rischiando di colpire diversi terrazzi in una strada che dovrebbe essere a senso unico ma dove è consentito il transito di mezzi più piccoli.

Il Tir ha poi effettuato una inversione nella zona del ‘Polo Nord’ perché fermato da alcuni passanti. Se avesse imboccato la zona sottostante di corso Inglesi e via Caduti del Lavoro si sarebbe sicuramente incastrato.