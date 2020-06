Ventimiglia: riescono a far tornare la nonna a casa, i ringraziamenti a Francesco Mauro e Flavio Di Muro

Una nostra lettrice di Ventimiglia, Chantal Forestieri, ci ha scritto per ringraziare (insieme alla famiglia) il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Mauro, e l'Onorevole Flavio Di Muro:

“Per averci aiutato a far rimpatriare la nostra nonna in Italia dopo 4 mesi di nostri tentativi. Andata in vacanza da familiari all'estero, era rimasta ‘bloccata’ subito a causa di una frattura alla caviglia, e poi a causa del Covid-19. Noi familiari avevamo tentato con voli prenotati in agenzia a farla rimpatriare anche se non avevamo premura perché appunto si trovava in famiglia. Ma al quarto volo annullato, ai mesi che passavano e la voglia di riabbracciare la nostra nonna, decisi di chiedere aiuto al capogruppo di Fratelli d'Italia a Ventimiglia, Francesco Mauro, che non perse tempo e, nel giro di due giorni insieme all'onorevole Di Muro, è riuscito a farmi avere contatti con l'Ambasciata e di conseguenza con una nota agenzia di voli. A nome di tutta la famiglia, vi ringraziamo con tutto il cuore! Per esservi interessati, preoccupati ed impegnati in prima persona per far tornare la nostra nonna qua con noi!”