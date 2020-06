Sanremo: assembramenti davanti alla banca, intervengono i Carabinieri

Sono dovuti intervenire anche i Carabinieri per far allontanare le persone assembrate davanti all'ingresso della banda Intesa San Paolo in via Matteotti a Sanremo. Una lunga coda di clienti come si era già vista anche nelle scorse settimane ma evidentemente la situazione odierna ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine per far rispettare le distanze di sicurezza.