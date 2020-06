Hai riaperto la tua attività cambiando qualcosa? Raccontalo al nostro quotidiano

Hai riaperto la tua attività cambiando qualcosa? Se lo hai fatto scrivici. Vogliamo raccontare le storie di chi, dopo tre mesi di lockdown, ha deciso di ripartire e di trasformare le difficoltà in nuove opportunità. Non solo il doveroso rispetto delle norme, ma anche la voglia di mettersi in gioco con nuove sfide: se da un lato locali e attività hanno dovuto trasformare i loro spazi per soddisfare le regole di distanziamento sociale e igienizzazione degli spazi, la "nuova normalità" può essere affrontata anche per evolversi verso nuove sfide.

Raccontateci qualcosa che prima non c'era e che i vostri clienti, fornitori, frequentatori e associati d'ora in poi troveranno. Perché questo riteniamo sia il momento del coraggio e quello in cui un'idea diversa può fare la differenza: che siano nuovi spazi o fasce orari, nuovi modi di comunicazione o nuovi servizi, sono tante le opportunità da cogliere per ripartire più competitivi di prima. Se sei andato oltre al gel, alle mascherine e al contingentamento creando un progetto nuovo per la tua attività, scrivici e noi racconteremo la tua storia, dandole la visibilità che merita.

Contattaci inviando direttamente una mail a media@morenews.it lasciando un recapito telefonico, un nome e la città dove ha sede la tua attività. Verremo a raccontare la tua storia.