Donna di Ventimiglia vince un quadro di Picasso da un milione con un biglietto della Lotteria di beneficienza

Una donna di Ventimiglia, Claudia Borgogno, si è aggiudicata per 100 euro un dipinto di Picasso del valore di oltre un milione, con una lotteria di beneficenza che ha raccolto fondi per progetti idrici in alcuni villaggi dell'Africa.

Lo riporta il ‘The Guardian’ e lo ha ripreso ‘La Stampa’. Il quadro se lo è aggiudicato alla casa d'aste ‘Christie’ di Parigi. Si tratta di una preziosa pittura a olio di Picasso del 1921 dal titolo ‘Natura Morta’.

“Non ho mai vinto niente prima - ha detto Claudia Borgogno al Guardian – ed ho ricevuto il biglietto della lotteria come regalo di Natale”.