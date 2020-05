Studio dell'Università Bicocca di Milano: la nostra provincia ha superato come numero di contagi in proporzione alla popolazione anche il Veneto

Le zone con la popolazione più longeva d'Italia non sono state travolte dal Covid-19. La provincia di Imperia, insieme a quelle di Aosta, Trento e Pesaro-Urbino, per morbilità (il numero di contagi rispetto alla popolazione di un territorio circoscritto) hanno ampiamente superato il Veneto, dove si erano registrati i primi casi.

Quella relativa alla nostra provincia, è una delle realtà che emergono dai dati analizzati e tradotti in mappe dall'Osservatorio socio-territoriale Covid-19 (QUI ) , istituito da un gruppo di ricercatori di Base (Bicocca ambiente società economia) e dei dipartimenti di Sociologia e ricerca sociale e di Scienze dell'ambiente e della terra dell'Università di Milano-Bicocca.

L'Osservatorio (unico in Italia per il taglio disciplinare adottato per studiare il fenomeno) propone una lettura socio-territoriale della pandemia, messa a disposizione della collettività, con l'obiettivo di far riflettere sui diversi impatti del Covid-19 attraverso l'utilizzo di Gis (Sistemi informativi geografici) e open data.

"Incrociamo dati quali la densità e la longevità della popolazione - spiega il responsabile del team, Matteo Colleoni, professore di Sociologia dell'ambiente e del territorio e delegato della rettrice per la sostenibilità all'Università di Milano-Bicocca - la distribuzione dei redditi, dei servizi sanitari e i divari digitali, con i numeri riguardanti contagio, morbilità e mortalità, per descrivere l'evoluzione del virus. Sia su piccola che su larga scala, dagli ambiti provinciali italiani fino ai grandi cluster regionali europei. Dati utili a misurare la capacità di risposta dei territori".

"Da marzo a maggio – la descrive Colleoni – si nota in Italia una diffusione a macchia d'olio: dopo un mese, il Covid19 colpisce principalmente le zone limitrofe a quelle di primo contagio. Inoltre si evince che il lockdown ha funzionato impedendo la diffusione del contagio in altre regioni italiane». Confrontandola con la mappa della longevità , ovvero il rapporto percentuale tra popolazione over 65 e popolazione residente totale, se a livello europeo – afferma il responsabile dell'Osservatorio – tra le cause dell'alta morbilità italiana ha sicuramente giocato un ruolo importante l'anzianità della popolazione, scendendo nel dettaglio nazionale si scopre che i territori 'più longevi' non sono quelli dove il contagio si è maggiormente diffuso: lungo gli Appennini, in Liguria, in Sardegna, nelle aree più interne e meno urbanizzate gli over 65 superano il 30 per cento di presenza, ma il virus non si è diffuso ampiamente".