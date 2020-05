Sanremo: incontro per il mercato ambulante, due le opzioni. Lungomare Calvino o la riduzione dei banchi

Non sarà facile il ritorno del mercato ambulante di Sanremo come lo conoscevamo prima del Coronavirus. E’ quanto emerso questo pomeriggio nell’incontro tenuto dal Sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri, l’Assessore Mauro Menozzi e le associazioni di categoria, che rappresentavano gli oltre 200 banchi che al martedì e sabato, si presentavano in piazza Eroi Sanremesi, fino ad inizio marzo.

Le categorie hanno presentato le idee previste per poter riaprire il mercato, tra cui la riduzione dei banchi, l’installazione di teli in nylon tra un banco e l’altro, oltre ovviamente a tutti i dispositivi previsti dal Dpcm e dalla Regione. Deve essere chiaro che, al momento, la responsabilità sanitaria è ovviamente del Sindaco e, seppur ieri ed oggi hanno riaperto i mercati di Vallecrosia e Diano Marina (sarà poi la volta anche di Bordighera e Ospedaletti) ma quello di Sanremo è sicuramente molto più problematico per gli spostamenti dei clienti, così come gli ingressi e le uscite, secondo le normative.

Sul tavolo il Sindaco Biancheri ha messo, come proposta, lo spostamento del mercato (fino a metà giugno ed in attesa di un miglioramento della situazione) sul lungomare Italo Calvino. Una soluzione che, tra l’altro, era stata prospettata nel 2005 quando si era pensato per la prima volta alla realizzazione del parcheggio sotterraneo. In quella zona si potrebbero mettere i banchi a due metri di distanza, le entrate sono più gestibili dalle forze dell’ordine e si eviterebbero corridoi stretti per i clienti. Una soluzione, però, rifiutata dagli ambulanti.

La seconda proposta, per rimanere in piazza Eroi, è quella di ridurre i banchi che, a rotazione, potrebbero stazionarie nei giorni di mercato con un massimo del 50% rispetto ai numeri attuali. Anche questa è stata rifiutata dai mercatali ed ora il Sindaco ha confermato la volontà di fare un incontro con gli uffici competenti, che comunque si erano già espressi sul piano normativo.

Quello che è certo che, comunque vada, al mercato sarà sicuramente inserito l’obbligo delle mascherine anche per i clienti che passeggiano all’interno. Una ‘patata bollente’ che è nelle mani del Sindaco Biancheri e che sicuramente dovrà gestire con attenzione. Siamo certi il primo cittadino, per il bene dell’economia cittadina e di chi lavora nel mercato ambulante, vorrebbe dare una grossa mano agli operatori: “Esprimo la massima vicinanza agli ambulanti – ha detto Biancheri – sia da parte mia che da tutta l’Amministrazione – ma dobbiamo lavorare con equilibrio”. Sul piano sanitario, infatti, ancora adesso serve muoversi con attenzione.

Al momento sembra davvero difficile, se non impossibile, che il mercato possa aprire sabato prossimo. Ed è anche difficile che possa essere allestito sul lungomare, dove ovviamente servirà qualche lavoro per poterlo aprire. Le parti non si sono ancora date un appuntamento ma i rappresentanti delle categorie, ovviamente, parleranno anche con gli altri colleghi per verificare se esiste la possibilità di uno spostamento del mercato sul lungomare Calvino (che al momento rimane la soluzione più semplice e veloce) o qualche altra soluzione per farlo tornare nella città dei fiori.