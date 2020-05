Sanremo: pedoni a rischio nei pressi di Piazza S.Bernardo, una residente rinnova la richiesta di attraversamenti rialzati

"Ricordo all'amministrazione comunale la richiesta di due attraversamenti pedonali rialzati in corso Inglesi ai lati est e ovest di Piazza S.Bernardo ove quelli esistenti sono in curva e in posizione pericolosa e poco visibili dagli automobilisti. Certo pochi rispettano il limite di 30 km/h per cui gli stessi con la funzione di limitare la velocità proteggerebbero i pedoni in fase di attraversamento ora in condizioni di grave pericolo. In attesa di riscontro porgo cordiali saluti. Paola Civardi".