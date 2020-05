Elezioni, Enrico Ioculano a '2 ciapetti con Federico' svela: "Probabile coalizione unica con PD, M5S e sinistra"

"Come Partito Democratico stiamo ragionando insieme al Movimento 5 Stelle e a parte del mondo della sinistra per proporre un'unica coalizione agli elettori". A svelarlo è Enrico Ioculano, esponente del PD e consigliere provinciale, in occasione della puntata di '2 ciapetti con Federico' andata in onda ieri sera. Durante la trasmissione, che ha visto la partecipazione anche di Marco Scajola (Cambiamo con Toti Presidente), si è infatti parlato delle prossime elezioni regionali.

"Come coalizione c'è qualcosa che si sta muovendo, molto diversa dall'esperienza di cinque anni fa - ha detto Ioculano - All'epoca i cittadini liguri avevano potuto scegliere tra quattro poli, questa volta con molta probabilità i poli saranno solo due".

Mentre la coalizione dell'Amministrazione uscente ha già da tempo ufficializzato la ricandidatura di Giovanni Toti, il centrosinistra non ha ancora svelato il nome che proporrà come Presidente della Regione Liguria. "A giorni usciremo con un nome autorevole - ha però annunciato Enrico Ioculano - Il nostro sarà un candidato in grado di avere successo nella tornata elettorale".

Guarda l'intervento di Enrico Ioculano:

Guarda l'intera trasmissione in cui si è discusso anche dell'emergenza Coronavirus e delle misure messe in atto per fronteggiare la crisi economica:

