Sanremo: il Comune cerca un gestore per il campo polivalente di via San Francesco, pubblicata la manifestazione di interesse

Nonostante l’emergenza il Comune di Sanremo non smette di lavorare per il futuro delle strutture cittadine. Gli uffici comunali hanno di recente pubblicato la manifestazione di interesse per la gestione del campo sportivo polivalente ‘San Francesco’ sito nell’omonima via. Si tratta di un impianto considerato “privo di rilevanza economica” e l’affidamento avrà la durata di tre anni rinnovabile eventualmente per altri tre.

La manifestazione di interesse è aperta a: società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline positive associate, federazioni sportive nazionali, operatoti economici art. 45 del D.lgs 20/2016. Chi fosse interessato può inviare la propria proposta all’indirizzo mail comune.sanremo@legalmail.it entro le 13 del 1° settembre. Una volta valutate le eventuali manifestazioni di interesse, il Comune procederà con il bando per l’affidamento.