Sanremo: l’Istituto Colombo incontra i grandi nomi del panorama culturale e letterario italiano: oggi Dacia Maraini

Nell’ambito della didattica a distanza, l’Istituto “Colombo”, tra le tante iniziative, propone una serie di interessanti interviste trasmesse online su varie piattaforme, a disposizione degli studenti, ma anche di tutta la cittadinanza. Si tratta di un ciclo di conversazioni di circa dieci minuti che è iniziato già dal mese di marzo con grandi autori, giornalisti e personalità della cultura italiana nel campo letterario ma anche scientifico, televisivo e del cinema in collaborazione con cinque Comuni della Provincia di Imperia, Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti e Bordighera, a testimonianza di una scuola sempre più in sinergia con il territorio e i Comuni.

Si possono visionare sul canale youtube, sulla pagina Facebook oppure direttamente sul sito web dell’Istituto Colombo. Nel mese di aprile sono stati intervistati nomi interessanti del panorama culturale e letterario italiano, come Massimo Cacciari, Carlo Lucarelli, Gianrico Carofiglio, Melania Mazzucco, Ferruccio de Bortoli, Enrico Galiano, Walter Barberis, Annarita Briganti, Cristina dell'Acqua, Benedetta Cibrario.

Per il mese di maggio sono previste altre brevi e significative conversazioni con Francesco Piccolo vincitore del Premio David di Donatello e del Premio Strega, Andrea Salerno autore televisivo e direttore di La 7, Vincenzo Mollica noto giornalista del TG 1, inviato per molti anni al Festival di Sanremo e amico per venti anni di Federico Fellini e di molti musicisti e personaggi televisivi, Corrado Augias noto conduttore televisivo e autore, Maurizio de Giovanni giallista bestseller.

Oggi pomeriggio in particolare l'Istituto Colombo di Sanremo avrà il grande onore di incontrare online Dacia Maraini, una delle più grandi scrittrici italiane, testimone straordinaria della storia del Novecento, vincitrice del Premio Strega e del Premio Campiello e candidata al Premio Nobel per la letteratura.

La vicepreside dell’Istituto Colombo, prof. Annamaria Sciubba: “Le conversazioni hanno carattere culturale e formativo e rientrano nella didattica a distanza. Un’occasione preziosa di arricchimento della didattica della scuola, per tutti gli studenti e per la comunità scolastica. Ci auguriamo che possano essere utili ad ampliare gli orizzonti e dare nuovi stimoli e punti di vista anche in prossimità degli Esami di Stato. L'Istituto Colombo promuove questi interventi culturali e formativi insieme al Provveditorato agli studi di Imperia e in rete con altre nove scuole tra Liguria, Piemonte e Lombardia. L’incontro previsto oggi con Dacia Maraini è assolutamente imperdibile: direttamente dalla sua casa, circondata dai suoi amatissimi libri, la grande scrittrice converserà con la nostra docente di lettere Francesca Rotta Gentile sulla letteratura di oggi, sulla distinzione tra letteratura femminile e maschile e svelerà momenti della sua vita, dolorosi e felici, con commozione ricorderà il suo grande amore con lo scrittore Alberto Moravia, la sua amicizia con Pier Paolo Pasolini, Maria Kallas, gli anni in campo di concentramento in Giappone, la sua passione per la musica classica, ci parlerà del suo ultimo libro autobiografico ‘Corpo felice’, ed. Rizzoli, e ci svelerà aspetti inediti e personali.”