Covid 19: la Lega Nord sezione di Bordighera dona 1.000 € alla Croce Rossa Italiana

Il Commissario della sezione Bordighera della Lega Nord, Roberto Piacentini, comunica il successo dell'iniziativa anti Covid messa in atto nei giorni scorsi nella città delle palme.

“Gli iscritti alla Lega Nord e i suoi simpatizzanti hanno collaborato ad una raccolta fondi destinata in particolare a sostenere l’acquisto di dispositivi di protezione individuali per i militi della Croce Rossa Italiana. Il progetto di solidarietà è inoltre rivolto all’acquisto di beni alimentari e di conforto per le famiglie che si trovano in stato di difficoltà”.