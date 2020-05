Forza Nuova Imperia esprime vicinanza a tutte le categorie lavorative colpite da questa crisi economica e sociale

"Forza Nuova Imperia è vicina a tutte le categorie lavorative colpite da questa crisi economica e sociale. Le persone hanno il diritto di poter lavorare e vivere e il lavoro rappresenta una delle fondamentali attività dell’uomo. Il lavoro, e il modo in cui si stabilisce, è assai complesso, esso è la fonte di ogni ricchezza e di ogni progresso, infatti una nazione che non offre opportunità lavorative non è una nazione emergente, dal punto di vista economico e finanziario.





Non avere un lavoro, quindi essere disoccupati, vuol dire vivere una situazione di disagio, dato che il lavoro è un obiettivo fondamentale nella vita di ognuno. Il lavoro non è solo uno strumento per procurarsi da vivere, ma è anche un mezzo per esprimere il proprio modo di essere, la propria personalità, le proprie idee e realizzare i propri sogni.