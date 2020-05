Sanremo: assenza prolungata dalle seconde case, un lettore auspica abbassamento delle tasse

"Buongiorno, egr. direttore,

ho letto su questa testata qualche tempo fa, che era fatta richiesta da parte dell’amministrazione comunale di avere segnalazione da parte degli amministratori condominiali e anche dai cittadini di Sanremo, circa la presenza di turisti e proprietari di seconde case negli appartamenti in città (in funzione COVID-19).

Ora io sono proprietario di un appartamento a Sanremo e ho rispettato scrupolosamente le direttive della mia regione (Lombardia) con il lockdown, per cui sono oltre due mesi e mezzo che non vengo a Sanremo e chissà quando riuscirò a venirci prossimamente (pur non avendo avuto nessun sintomo o problema).

Spererei che l’amministrazione comunale tenga conto della assenza di noi turisti nonché proprietari di seconde case anche quando ci sarà da pagare tasse come la TARI visto che di rifiuti non ne abbiamo prodotti. Con cordialità, dalla martoriata Lombardia,



Tiziano Radice".