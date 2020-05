Imperia: direttive anti Covid-19, il museo d'arte contemporanea rimarrà chiuso fino a domenica 17 maggio

In osservanza del nuovo DPCM del 26 Aprile 2020, il M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea Imperia osserverà un ulteriore periodo di chiusura, fino a Domenica 17 maggio.

Come anticipato dalle direttive governative infatti, i musei e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale dovrebbero poter riaprire a partire dalla settimana del 18 Maggio, osservando una serie di misure di sicurezza, sanificazione e distanziamento sociale. La Cooperativa CMC, che gestisce lo spazio, e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Imperia si stanno dunque attivando per capire le possibilità di accesso e mettere in sicurezza i visitatori.

Sperando quindi di riaccogliere al più presto il pubblico, lo staff di Villa Faravelli ricorda le iniziative online promosse a favore delle persone a casa, per diffondere creatività e positività in un periodo così complesso come quello che stiamo tutti vivendo.

Sul sito www.maci.art e sulla pagina Facebook www.facebook.com/macivillafaravelli è possibile rimanere aggiornati sulle notizie dello spazio espositivo, effettuare una visita virtuale degli ambienti di Villa Faravelli e approfondire le opere della Collezione permanente Architetto Lino Invernizzi.

Sul sito dedicato al museo c’è inoltre la possibilità di iscriversi alla newsletter del M.A.CI. per ricevere tutti gli aggiornamenti e, alla sezione EduMACI, richiedere informazioni sui laboratori didattici per grandi e piccini: lo staff del museo sarà lieto di dare indicazioni su come riproporre le attività artistiche ai vostri bambini nelle lunghe giornate a casa.