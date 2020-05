Imperia: donazione del fondo di solidarietà 'Daniele Leone' all'associazione 'Missione Case di Riposo'

Il Fondo di Solidarietà Daniele Leone di Imperia, associazione di volontariato senza scopo di lucro, operante in provincia di Imperia dal 1994, perseguendo fini collegati alla solidarietà civile, culturale e sociale, è da molti anni in prima linea nel sostegno alle situazioni di disagio e bisogno fisico ed economico di singole persone e/o famiglie o gruppi.

In questo periodo di particolare emergenza sanitaria ed economica dettata dall’epidemia di Covid-19, ha voluto partecipare con una donazione al progetto dell’associazione 'Missione Case di Riposo' al fine di sostenere le case di cura e residenze per anziani del nostro territorio, contribuendo alla fornitura di DPI, per manifestare la propria vicinanza ai nostri anziani e alle loro famiglie.