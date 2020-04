Amaie Energia ha pubblicato una manifestazione di interesse per l’ottenimento di un finanziamento in relazione all’articolo 1 del Decreto Legge 23 del 2020.

Gli istituti di credito potranno presentare la propria candidatura per un finanziamento da 7 milioni di euro che Amaie Energia vorrà utilizzare per una serie di investimenti per l’azienda.