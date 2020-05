Sanremo: 'partitelle' di calcio in piazza San Costanzo di notte, in barba alle disposizioni ed al rispetto della quiete

Parliamo tanto di distanziamento sociale, ‘Fase 2’ e ripresa della vita normale. Da una parte c’è chi giustamente spinge per andare verso una riapertura di negozi, bar e ristoranti e chi, sul piano sanitario, mette in guardia sul riavvicinamento sociale.

Ma ci sono situazioni, forse non particolarmente note ai più, che creano o possono creare problemi di ordine sanitario, in questo periodo di emergenza Coronavirus. E, mentre in molti subiscono pesantemente le gravi restrizioni che limitano fortemente le nostre libertà, altri se ne infischiano totalmente, mettendo a rischio situazioni di contagio.

Ricordiamo perfettamente quanto accaduto in diversi casi all’inizio del ‘lock down’, quando in molti hanno preso il confinamento per una vacanza organizzando anche partite di calcetto, in barba alle disposizioni. Ora ci arriva una segnalazione simile dalla Pigna, il centro storico di Sanremo, dove alcuni residenti ben consci, evidentemente, che le giuste regole debbano essere rispettate da tutti per la salvaguardia della salute comune, evidenziano un fatto che accade molto spesso la sera.

“Abbiamo già provveduto a lamentare la mancanza di rispetto che viviamo ogni giorno – ci dicono alcuni residenti della città vecchia di Sanremo - soprattutto nelle ore serali e notturne, da parte di un folto gruppo di persone, non ragazzini che, in totale disobbedienza, occupa la piazza di San Costanzo per organizzare partite di pallone e per disturbare con urla e schiamazzi continui senza sottovalutare che nelle ore notturne le pallonate contro la facciata della Chiesa di San Costanzo producono un effetto eco”.

Molte sono state le richieste dei residenti di fermare le ‘partitelle’ serali ma, alcuni residenti sono stati aggrediti verbalmente e minacciati pesantemente: “Esasperati da tale situazione ci siamo rivolti, più volte, alle forze dell'ordine per salvaguardare i nostri diritti di cittadini chiamando il 112. Purtroppo le nostre quotidiane richieste non hanno sortito alcun effetto in quanto le pattuglie di controllo sono ben visibili al loro arrivo e puntualmente la piazza si svuota per essere rioccupata poco dopo, deridendo gli agenti”.

Dietro consiglio delle stesse forze dell'ordine i residenti hanno raccolto diverse firme degli abitanti di zona, per procedere ad un esposto presso il commissariato. Ma tutto ciò sembra proprio non sia servito a nulla e ogni sera i residenti devono rinunciare alla nostra quiete e al sonno. Questi, infine, chiedono interventi decisi, sia per evitare assembramenti che rischiano l’aumento dei contagi che per proteggere i cittadini dalle minacce, salvaguardando la serenità di chi vive nella ‘Pigna’, già messa a dura prova.