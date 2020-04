Le sei buone abitudini di primavera. I consigli di Fab SMS per prendersi cura di sé

Quando la primavera fa capolino anche il nostro corpo avverte dei cambiamenti. L’alterazione dei ritmi circadiani, l’aumento delle ore di luce, il cambio di orario e l’innalzamento delle temperature sono tutti fattori che incidono direttamente su di noi e possono influire sul nostro benessere. Ecco allora qualche consiglio pensato da Fab SMS per affrontare al meglio il cambio di stagione e ricaricarsi.

1-Migliora la qualità del sonno

Mentre fuori i prati si colorano di fiori e gli alberi si mostrano rigogliosi, molte persone avvertono una continua sensazione di spossatezza con l’arrivo della primavera. Un buon sonno è fondamentale per affrontare la giornata carichi e riposati e tenere sotto controllo la produzione di cortisolo, l’ormone dello stress. Disconnettiti da smartphone e pc almeno un’ora prima di andare a letto, cena in modo leggero e scegli un cuscino e un materasso adeguati. Il consiglio in più? Prima di dormire, coccolati con un infuso a base di tiglio, passiflora o escolzia per conciliare il relax.

2-Fai il pieno di sole

Tenendo presente le misure di contenimento previste in questo momento, se ne hai la possibilità trascorri un po’ di tempo al sole nelle ore più calde per stimolare le endorfine e migliorare il tono umorale. Siediti sul terrazzo a respirare l’aria di primavera o leggi un libro in giardino.

3-Dedicati ad attività rilassanti

Per liberare la mente dai pensieri e dalle paure e dare nuovo vigore all’organismo, concediti un bagno rilassante con sali profumati. Dai un’occhiata in rete: in questo momento si trovano tante video pillole con esercizi di Yoga e meditazione ideali per favorire il benessere di mente e corpo.

4-Fai spazio al nuovo

Sfrutta al meglio questo periodo a casa per fare il cambio di stagione di armadi e cassetti senza stress. Riordinare, magari donando in beneficenza gli oggetti che non usi più, regala serenità e aumenta la fiducia in se stessi. Fare spazio fuori è anche un modo per farlo dentro di sé, alleggerisciti del passato e preparati ad accogliere il nuovo.

5-Cura l’alimentazione

I cibi grassi e ricchi di zuccheri ostacolano la ripresa e il buon funzionamento dell’organismo. Preferisci una dieta bilanciata, ricca di frutta e verdura di stagione, che fornisca il giusto apporto di nutrienti, variando giorno dopo giorno. Completa l’alimentazione bevendo almeno 8 bicchieri di acqua o tisane che aiutino a eliminare le tossine e smaltire le scorie.

6-Tonifica i muscoli

Le palestre sono chiuse? Organizza tre momenti settimanali dedicati allo stretching e al potenziamento direttamente a casa! Bastano un tappetino per il fitness e un paio di manubri (che puoi sostituire con due bottiglie d’acqua) per tonificare addominali, glutei e braccia e sentirti subito meglio.

