Sanremo: cimitero di Valle Armea chiuso nonostante le ultime indicazioni del sindaco, la segnalazione di una lettrice

La nostra lettrice Ivana ci scrive per segnalare un disguido questa mattina al cimitero di Valle Armea, chiuso nonostante le ultime indicazioni del sindaco Alberto Biancheri.

Vorrei segnalare che questa mattina è apparso sul profilo pubblico del sindaco Alberto Biancheri che lo stesso ha firmato un'ordinanza per aprire i cimiteri. Dopo due mesi ho pensato che finalmente sarei potuta venire a salutare mia mamma ma arrivando ho avuto l'amara sorpresa di trovare il cancello chiuso come potete vedere dalla foto. Ho quindi telefonato ai necrofori che mi hanno detto di non sapere nulla dell'apertura dei cimiteri e di rivolgermi all'ufficio competente presso il Comune. Così ho fatto e mi sono sentita rispondere di richiamare dopo 5 minuti perché all' ufficio cimiteri non era pervenuta nessuna ordinanza firmata. Quando ho richiamato mi hanno ripetuto che neppure il funzionario responsabile era al corrente della notizia e che non aveva ancora ricevuto l'ordinanza firmata dal sindaco. Io e una decina di altre persone siamo qua fuori in attesa che qualcuno porti una penna al nostro sindaco e vorrei ricordargli che non è così che funzionano le cose: prima di pubblicare una notizia e di far muovere decine di persone farebbe meglio a mettere in condizioni i propri dipendenti di poter ottemperare a quanto pubblica.