Ventimiglia: botta e risposta sulla nomina di Nico Martinetto, il rimbrotto di Vera Nesci al Sindaco

"Rispondo al Sindaco, che mi ha pregiato di commentare il mio intervento, e a chi parla di gatti, carni che hanno cattivo odore, o addirittura di perdita di elezioni. Smettiamola di prenderci in giro: lo sappiamo tutti che le nomine delle persone fiduciarie sono politiche".

Interviene nuovamente l'ex Assessore di Ventimiglia, Vera Nesci, in risposta al Sindaco Scullino (QUI) sulla nomina di Nico Martinetti alla presidenza del Cda della fondazione 'Chiappori'. "Ci sono però nomine politiche - prosegue - di persone competenti in merito all’oggetto dell’incarico, e nomine politiche che rappresentano una mera “gratificazione per chi ha condiviso un progetto amministrativo ed ha permesso di essere eletto", ( la definizione non è mia), come quella di Martinetto. Ora, tralasciando la valutazione se la nomina che rappresenta la gratificazione sia legittima, o in contrasto con criteri oggettivi stabiliti da precedente provvedimento amministrativo, non sono io che ho giustificato la nomina di Martinetto esclusivamente in base alla sua vocazione a dispensare carezze e sorrisi. Bensì proprio Lei, Signor Sindaco! E non si provi a farmi passare per una persona insensibile che non sa apprezzare la capacità di stare vicino alle persone più fragili, agli anziani: non vi è chi non veda che la presenza di tale apprezzabile capacità non sia affatto incompatibile con la contemporanea presenza di competenze e titoli per rivestire la carica. Circostanza che non si verifica nel caso di Martinetto".

"Vorrei poi tranquillizzare chi dimostra un insuperato astio e non lesina offese, anche personali - termina Vera Nesci - sull'operato della precedente amministrazione: continueremo a valutare l'azione dell'attuale amministrazione come abbiamo fatto dal primo giorno del suo insediamento".