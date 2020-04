Ospedaletti: il Sindaco Cimiotti dopo la lettera al Prefetto "Le Leggi vanno rispettate ma bisogna trovare una soluzione" (Video)

“Desidero ricordare che le disposizioni di Legge vanno rispettate e, per quei luoghi, ho chiesto al Prefetto di poter andare a fare la spesa grossa”.

Interviene con un video il Sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, per fare alcune puntualizzazioni su quanto accaduto giovedì scorso nella zona di Villa Helios a Sanremo, dove sono state elevate diverse multe a suoi concittadini, che avevano fatto la spesa al ‘Carrefour’ della zona. “Andare a Villa Helios per 10 euro di spesa non è consentito. C’è da dire – prosegue Cimiotti - che ad Ospedaletti non c’è possibilità di parcheggio, manca la ferramenta e la pescheria e per fare spese consistenti penso sia logico andare a Pian di Poma. Le forze dell’ordine fanno il loro mestiere e fanno bene a fare multe a coloro che non rispettano le limitazioni di Legge. Ribadisco che andare al Carrefour per fare la spesa ordinaria non è corretto, ma ho chiesto al Prefetto di poterlo fare almeno per le esigenze che non sono possibili ad Ospedaletti”.

“Giustamente si deve utilizzare il buon senso – termina Cimiotti - perché se esiste la necessità di una spesa per quanto qui non si trova, si deve poter fare. Se qualcuno ha problemi sulla limitazione personale, leggetevi l’articolo 16 della Costituzione che prevede limitazioni in casi come quelli legati al Coronavirus”.