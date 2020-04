L'impatto del Coronavirus sull'Amaie Energia. A '2 ciapetti con Federico' ospite Andrea Gorlero: "Ipotizzavamo investimenti per oltre 20 milioni"

L'impatto dell'emergenza Coronavirus sull'Amaie Energia e le strategie future, sono state al centro dell'intervista del Presidente e Amministratore Delegato della società Andrea Gorlero intervenuto a '2 ciapetti con Federico'.

Amaie Energia si trovava infatti in un momento importante non solo nell'ambito dell'igiene urbana, con tutto quello che concerne la raccolta differenziata, ma anche per quel che riguarda la gestione del Mercato dei Fiori e della pista ciclopedonale del ponente ligure.

"Il contraccolpo è stato certamente importante ed ha scombinato i piani che avevamo - ha detto Andrea Gorlero - In questo momento, in sinergia con Sanremo e gli altri Comuni soci, avevamo infatti con il Cda grandissimi progetti. Si tratta dell'acquisto della pista ciclabile tra Taggia e San Lorenzo al Mare e della concessione del tratto di Sanremo, dell'ampliamento dell'ambito territoriale dei rifiuti, dell'assunzione della gestione del Mercato dei Fiori per i prossimi 33 anni. Ipotizzavamo investimenti per oltre 20 milioni di euro e tutto sembrava andare a gonfie vele. Questo però non vuol dire che rinunciamo a questi progetti. A livello di prospettiva abbiamo dovuto rallentare le nostre impostazioni strategiche, mettendo però in piedi una serie di ipotesi di lavoro finalizzate ad immettere liquidità nel sistema".

Gorlero ha poi parlato della cassa integrazione per i dipendenti, delle difficoltà operative per la distribuzione dei sacchetti, e della floricoltura. Non è mancata una risposta all'intervento del gruppo politico di Liguria Popolare sul piano industriale di Amaie Energia.

