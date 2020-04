Emergenza Coronavirus: arrivano 6 milioni di euro per il 'Patto del Turismo', Berrino "Per dare una mano agli operatori"

E’ stato tarato anche per l’estate 2020 il ‘Patto per il turismo’. La conferma è arrivata dall’Assessore regionale Gianni Berrino che ha evidenziato lo stanziamento da 6 milioni di euro per consentire alle aziende di riaprire quando si potrà, al termine dell’emergenza.

I firmatari del patto sono gli stessi dello scorso anno e sono stati rielaborati i corsi occupazionali e di attivazione dei tirocini in ‘smart training’. Sono previsti bonus assunzionali per 3.000 euro a chi assume per 4 mesi e 4.000 per 5. Bonus da 6.000 euro, invece, per chi lo fa a tempo indeterminato.

Le misure saranno estese a chi aveva già fatto domanda a febbraio. L’Assessore Berrino ha evidenziato l’importanza del documento firmato: “In questo modo vogliamo dare una mano ai nostri operatori che, non dimentichiamo, raffigurano il 14% del Pil regionale”. Un intervento anche per i lavoratori che risultano stagionali nel 2019: “Abbiamo pensato ad un altro percorso da 3,6 milioni di euro, con una indennità di 500 euro mensili ed un bonus da 200 per seguire le lezioni previste in smart training. E’ questo il primo grande intervento sul piano turistico in emergenza Coronavirus, in attesa di quelli governativi”.