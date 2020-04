Bordighera: in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, l'Amministrazione continua a dire no a Rivieracqua

Nel corso della Commissione convocata ieri al Palazzo del Parco di Bordighera, il Sindaco Vittorio Ingenito ha trattato l’argomento Rivieracqua ed i problemi ad essa collegata, per il conferimento dei rami idrici dei vari comuni all’interno della società.

Il primo cittadino, rimarcando le problematiche di Rivieracqua, ha sottolineato l’assenza di un sistema di contabilità analitica e di un programma di fatturazione delle utenze, nonostante le raccomandazioni fatte dai comuni. “Noi non potremmo entrare in una società dove non c’è nessun controllo sui conti e, per evitare problemi la sistema idrico ed ai cittadini di Bordighera, intendiamo continuare nella gestione autonoma degli impianti. Tutto questo in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, che non si è ancora pronunciato sul ricorso presentato dal Comune per l’annullamento della deliberazione con cui l’autorità d’ambito ha disposto la costituzione di Rivieracqua, affidando la gestione alla Provincia”.

“E’ importante dire già oggi, in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, che faremo di tutto per evitare fino all’ultimo il passaggio in Rivieracqua. E se si dovesse verificare, chiederemo che i conti siano in ordine ma soprattutto che ci siano costi certi, indispensabili per procedere poi alla fatturazione”.

Anche i Consiglieri di minoranza, tra cui anche l’ex Sindaco Giacomo Pallanca, si è dichiarato favorevole alle scelte dell’Amministrazione, ricordando problemi con Rivieracqua, anche ai tempi della sua gestione del Comune bordigotto.