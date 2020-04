Bordighera: convocato per giovedì prossimo alle 14.30 (in teleconferenza) il Consiglio comunale

E’ stato convocato per giovedì prossimo alle 14.30 il Consiglio comunale di Bordighera. L’Assise si svolgerà in modo telematico ed in streaming, con il presidente del Consiglio che si collegherà dal Comune.

All’ordine del giorno l’approvazione Conto Consuntivo anno 2019 ed una serie di ratifiche al Bilancio triennale di Previsione oltre alla quarta variazione al Bilancio stesso. Prevista la modifica della disciplina della ‘Fiera delle anime’, la modifica del progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime e le disposizioni per il rilascio di concessioni suppletive.

Quindi si discuterà la mozione presentata dal gruppo consiliare ‘Semplicemente Bordighera’, in merito alla convenzione tra i comuni di Ventimiglia, Vallecrosia, Camporosso e Bordighera per la gestione del campo Zaccari. Al termine una serie di interpellanze.

Quelle presentate da ‘Semplicemente Bordighera’: in merito alla nuova gestione privata dell'ospedale Saint Charles, sulla tempistica dei lavori nei locali sottostanti la Rotonda di Sant'Ampelio e sulle procedure progettuali, per la realizzazione di un campo sportivo per il gioco del calcio in zona ‘Due strade’.

Toccherà quindi alle interpellanze di ‘Civicamente Bordighera’: in merito agli impegni presi dall'Amministrazione comunale e non ancora assolti sul alcune criticità del centro storico, per l'omissione di atti amministrativi in relazione ad alcuni eventi organizzati dall'Amministrazione al mercato coperto, per l'incuria in cui versa il belvedere della rotonda di sant'Ampelio e sulla gestione di alberi oggetto di tutela nel contesto del rifacimento dei marciapiedi di via Aldo Moro.