L’e-commerce e i codici sconto ai tempi del Coronavirus

Uno studio di Nielsen riguardante il settore dell’e-commerce e degli acquisti su internet afferma un netto incremento delle vendite dei principali negozi di e-commerce italiani nel corso del periodo di lockdown.

Una conferma senza riserva su questi dati riguardanti i consumi dei cittadini viene dalla Romania, dove una società fondata da imprenditori italiani, la Promocodex International Srl , attiva nel settore dei codici promozionali in oltre 15 paesi europei, ribadisce che la chiusura dei centri commerciali e della maggior parte dei negozi fisici delle città italiane è un trampolino di lancio senza precedenti per l’e-commerce.

Ma non è tutto oro quello che luccica: sempre secondo i dati forniti da Promocodex l’incremento delle vendite online nei negozi italiani avviene in maniera alterata e innaturale, essendo in qualche modo forzato dalla situazione di crisi in cui si trovano i cittadini del nostro paese.

L’andamento delle vendite online è caratterizzato da una costante: gli italiani durante il lockdown si rivolgono ai negozi online per la ricerca di prodotti must-have (quelli essenziali per intenderci) piuttosto che gli articoli nice-to-have, che non sono considerati beni di prima necessità e dunque accessori.

Per ciò che concerne i prodotti considerati must-have di questa categoria fanno parte i beni di consumo come il cibo, articoli farmaceutici e lenti a contatto, detergenti e disinfettanti, integratori per lo sport, nonchè prodotti per la cura della persona.

Una fetta dell’e-commerce che dimostra un notevole incremento è senza alcun dubbio quella inerente le applicazioni di Food Delivery come Foodpanda e Glovo. Molti utenti infatti preferiscono ricevere a casa pasti già pronti, anche considerando un’abitudine sempre più radicata degli italiani nell’ordinare il cibo direttamente in ufficio, questo a causa degli orari di lavoro sempre meno flessibile.

Questo aumento della popolarità di alcuni settori specifici dell’e-commerce come food, cura della persona, cosmetica e bellezza, farmacia, ottica e articoli per la casa si contrappone ad un calo abbastanza costante di una serie di servizi e di beni al consumo.

Parliamo ad esempio del turismo, delle prenotazioni alberghiere, dei viaggi organizzati e dei biglietti aerei, ma anche di tickets per concerti, fiere, cinema e teatro, nonchè dei portali di deals e sconti, come Groupon e simili che alla luce di un movimento sempre più limitato dei cittadini soffrono la crisi economica causata dal Coronavirus.

In generale gli esperti di Promocodex affermano che la categoria di commercio elettronico che soffre maggiormente è quella che dagli addetti ai lavori viene denominata e-ticketing.

I biglietti elettronici, utilizzati spesso come voucher per alberghi oppure per voli aerei, ma anche per concerti e spettacoli di teatro e di cinema rappresentano il maggior decremento nella storia dell’e-commerce in Italia, una diminuzione del giro d’affari come non era mai successo nella storia, neanche nel periodo della crisi economica del 2008, anche se l’esplosione dell’epidemia di SARS, avvenuta nel 2002-2003 aveva lievemente anticipato il rischio per il settore turistico per i viaggi in caso di pandemia: in quel periodo si verificò una repentina diminuzione delle prenotazioni di viaggi e voli in Cina e in particolare in Hong Kong.

In questa situazione di crisi generalizzata, secondo alcune previsioni, le società con più forza sul mercato come Amazon ed Ebay, che rappresentano i principali marketplace dell’ecommerce in Italia possono uscirne vincitori, a scapito dei negozi più piccoli o di piccoli stores presenti in nicchie di mercato di prodotti nice-to-have e con problematiche logistiche e di raccolta degli articoli di vendita. Per questi negozi di medio-piccolo livello un perdurare della crisi oltre i termini programmati dagli esperti di epidemiologia e dai virologi potrebbe risultare letale. In questo scenario, probabilmente Amazon, Ebay e i negozi più conosciuti in Italia potrebbero guadagnare fette di mercato impensabili prima della crisi.

Gli stravolgimenti nel mondo dell’e-commerce potrebbero essere anche causati dal cambio delle abitudini degli italiani, a partire da una maggiore propensione ad acquistare online fino ad una tendenza sempre più ampia al pagamento digitale tramite carta di credito e sempre meno attraverso i contanti.

Questa situazione è di certo un incentivo all’e-commerce a medio lungo termine e molto probabilmente queste abitudini all’acquisto online dei consumatori italiani si protrarranno anche dopo la fine della crisi sanitaria.