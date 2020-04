Come avviare una linea di abbigliamento

L'avvio di una linea di abbigliamento richiede una serie di passaggi ben precisi, con la prospettiva di dare vita ad un brand affidabile e prestigioso. L'entusiasmo iniziale deve essere accompagnato da un impegno costante, con la prospettiva di tramutare una semplice passione in un lavoro remunerativo. Ecco, dunque, come lanciare brand di moda seguendo le giuste linee guida e ricevendo in cambio notevoli soddisfazioni.



La scelta dei capi giusti



Cosa bisogna fare per avviare una linea di abbigliamento in grado di soddisfare ogni esigenza aziendale? Il compito è notevolmente più difficile di quanto si possa pensare. Non basta stampare un semplice capo e venderlo sul web, ma bisogna essere in grado di stilare un piano aziendale e di focalizzarsi su un'idea imprenditoriale che risulti pienamente coerente. A tal proposito, bisogna accingersi alla scelta dei capi e sfruttare ogni opportunità possibile.



Dalle felpe alle magliette, dagli abiti alle camicie formali, passando per giacche, scarpe e accessori di vario genere, le chance sono molteplici e tutte da vagliare con la dovuta attenzione. È possibile collaborare con i produttori per ampliare la propria gamma, o magari focalizzarsi su un insieme di modelli specifici. L'importante è saper trovare una leva d'acquisto sulla quale puntare, per lanciare un brand di moda che possa diventare ben riconoscibile nel giro di un breve periodo di tempo.



L'utilizzo di un corretto modello di business



A questo punto, per scoprire come lanciare brand di moda nel modo migliore, si prosegue stabilendo il proprio modello di business. L'importante è attuare una corretta strategia di mercato, con la possibilità di mettere in pratica diverse possibili opzioni. Per esempio, ci si può concentrare sull'abbigliamento stampato su richiesta, da effettuare con una stampante a getto d'inchiostro digitale e con budget molto contenuto, anche in questo caso sono molto limitati i margini di profitto.



In alternativa, una buona realtà aziendale può affidarsi alla tecnica del dropshipping. Tale sistema consente di evadere ogni tipo di ordine e di lasciare la responsabilità del magazzino a chi si occupa della spedizione. Una soluzione del genere nasconde minori rischi finanziari, ma necessita di uno spedizioniere sicuro e certificato. Quindi, è possibile realizzare una linea di abbigliamento privata, creando capi su base vuota e acquisendo margini di profitto superiori rispetto al solito. Infine, ci si può affidare al tagliato e cucito su misura, un'idea piuttosto impegnativa ma che può garantire a sua volta soddisfazioni economiche e in materia di prestigio tutte da considerare.



Il corso ideale per lanciare brand di moda di alto livello



Nel complesso, per sapere come avviare una linea di abbigliamento, è possibile prendere parte ad una sequenza di lezioni che possono indirizzare verso le scelte giuste da intraprendere nei momenti topici. Un chiaro esempio è senz'altro rappresentato dal corso di Michael Scarpellini. Quest'ultimo ha fondato il marchio Happiness e il suo corso si rivolge a coloro che hanno intenzione di sviluppare le loro tecniche per lanciare un brand di moda. Dalla notevole esperienza sul campo (maggiori info qui https://www.titansacademy.com/it-corso/michael-scarpellini-lanciare-e-crescere-un-brand-fashion), Scarpellini sceglie così di mettere il proprio know how a completa disposizione dei propri allievi e impartisce lezioni dalla qualità certificata.