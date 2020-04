Sanremo: controlli serrati della Polizia Municipale, questa mattina scovati due camper arrivati da poco

Proseguono con regolarità i controlli delle forze dell’ordine per far rispettare le disposizioni del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in modo da tentare di contenere il contagio da Covid-19.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati molti gli interventi sul territorio e diverse anche le sanzioni comminate a semplici passanti che non avevano giustificazioni a trovarsi in determinati e luoghi, che auto in transito.

Tra le tante attività di controllo del territorio della Polizia Municipale c'è il monitoraggio dei camper. Un controllo giornaliero, che gli agenti del Comune effettuano ogni mattina. Stamane sono stati rilevati due nuovi camper, arrivati in divieto alle normative. Sono stati subito sanzionati e allontanati dalla città.