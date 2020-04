Il bilancio dei controlli in provincia: verifiche su oltre 5 mila autocertificazioni, i multati sono 244

Il lavoro della Questura di Imperia, coordinato dal dott. Pietro Intini, sta portando i primi importanti risultati circa i controlli per il weekend di Pasqua nel rispetto delle norme imposte dal 'lockdown'.

Da mercoledì sono stati effettuate verifiche su 5.074 autocertificazioni con conseguenti 244 persone sanzionate (tre anche per altri reati). Molti dei multati hanno provato ad accampare le scuse più improbabili che, però, non sono servite ad evitare i verbale. Diversi gli automobilisti che hanno provato a raggiungere la nostra zona per le feste. Gli esercizi commerciali controllati sono 612.

I controlli delle forze dell'ordine proseguiranno, sempre più serrati, anche oggi e domani, anche con l'ausilio degli elicotteri di Carabinieri e Polizia. Mentre le pattuglie sulle strade saranno in media 40. Massima attenzione a chi proverà a eludere le norme per non rinunciare alla tradizionale gita di Pasquetta.