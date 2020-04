Dolceacqua: 52enne si toglie la vita impiccandosi nella zona della Tramontina, sul caso indagano i Carabinieri

Un uomo di 52 anni si è tolto la vita questo pomeriggio impiccandosi nella zona della Tramontina, nel territorio di Dolceacqua. L'uomo viveva a Rocchetta Nervina ed era conosciuto in quanto titolare di un bar.

Al momento sono sono ancora sconosciute le cause del suo drammatico gesto. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Protezione Civile, insieme alla Croce Azzurra di Vallecrosia e all'automedica del 118. Ma, purtroppo, per lui non c'era più nulla da fare.

Sul caso indagano i Carabinieri.