Emergenza Coronavirus: il bollettino del San Martino di Genova, riduzione dei ricoveri al quinto piano

Nel pomeriggio è stato reso pubblico il bollettino aggiornato dell'ospedale San Martino di Genova.

Ad ora sono 37 i ricoverati in Malattie Infettive, 40 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 26 al Padiglione 10, 72 al Padiglione 12, 24 al 5° piano della palazzina laboratori, 43 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 46 al Maragliano.

La sensibile riduzione di ricoveri presso il 5° piano dei Laboratori (media-alta intensità assistenziale) è attribuita dalla Direzione Sanitaria a due motivazioni specifiche: si è ridotto il flusso di pazienti che accedono al Pronto Soccorso in situazioni Covid critiche e i pazienti ricoverati presso il piano sono stati progressivamente trasferiti, a seguito delle terapie e di conseguenti miglioramenti del quadro clinico, in reparti a minor complessità di cura e assistenza. A disposizioni per chiarimenti il Direttore Sanitario Franca Martelli.

Non si placa l’ondata benefica che sta interessando il Policlinico. Il reparto di Malattie Infettive ha ricevuto dall’Hostaria Ducale di Enrico Vinelli colombe e uova per l’intero reparto, pazienti inclusi. Mentre lo chef Losio ha previsto un menù di Pasqua particolare per questa sera dedicato al team del professor Bassetti: minestrone, costine di agnello e colombe artigianali. L’incredibile quantitativo di uova e colombe ricevute dalle tante aziende del territorio, ha spinto i volontari a dedicarsi anche agli altri reparti e alle unità operative coinvolte nell’emergenza oltre ai consueti 10.