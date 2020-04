Emergenza Coronavirus: con la Farmacia Donzella a Sanremo, consegna a domicilio di mascherine, gel disinfettanti, farmaci e altri dispositivi di protezione

Con l'emergenza Coronavirus per andare incontro alle esigenze dei cittadini con particolare riguardo per le fasce che hanno maggiori difficoltà a spostarsi da casa come anziani, mamme con bambini piccoli, persone non autosufficienti e così via, la Farmacia Donzella da ieri offre la consegna a domicilio gratuita in tutta la città di Sanremo di mascherine, gel disinfettanti, farmaci e tutto cio che comporta oggi una disinfezione sia personale che dell'ambiente.

“L’obiettivo che ci siamo posti in questo momento difficile – ci ha spiegato il Dott. Marcello Stanchieri, titolare della farmacia - è quello di fornire il nostro massimo supporto a tutti i residenti, specialmente appartenenti alle fasce deboli, che preferiscono non uscire di casa, a conferma del nostro ruolo di primo presidio per i cittadini”.

Per richiedere il servizio di consegna gratuita a domicilio, basta telefonare al 0184 573212 o inviare un messaggio su whatapp allo stesso numero fisso.