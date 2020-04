Per Pasqua la pasta fresca è servita anche a casa! Prenotate il vostro formato preferito dal pastificio Pasta Fresca Morena

Per Pasqua non rinunciate al sapore tipico della pasta fresca fatta in casa! Il pastificio Pasta Fresca Morena di Ventimiglia ha pensato a voi ed ha organizzato un servizio di consegna a domicilio dei suoi prodotti migliori. Formati di pasta fresca diversi, sempre freschi e genuini perché preparati da mani esperte con materie prime di alta qualità proprio come vuole la tradizione e consegnati direttamente a casa.

Contattate il pastificio al 0184 33461 specificando il formato e la quantità. Potrete spaziare dai pansotti con carne, pesce, legumi e formaggio alla pasta fresca nelle varie misure, dagli gnocchi alle trofie, fino ai ravioli con carne, pesce, legumi e formaggio e molto altro ancora.

Pasta Fresca Morena ha sempre aderito a progetti di solidarietà e anche per Pasqua ha deciso di regalare un sorriso a chi è in difficoltà, aderendo alla ‘Spesa Sospesa’, promossa dalla Confesercenti di Imperia.

Il servizio di consegna a domicilio è gratuito in ambito cittadino e zone limitrofe.

Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.pastafrescamorena.it/ o la pagina Facebook: https://www.facebook.com/pastamorena/

Ramon Bruno e il suo Staff augurano una Pasqua serena a tutti e #tuttinsiemecelafaremo