Emergenza Coronavirus: a tu per tu con un eroe dell'ospedale di Sanremo, intervista alla Caposala Serena Burgo (Video)

Come si vive il Coronavirus dall’interno dell’ospedale di Sanremo, trasformato in ‘Covid Hospital’? Lo abbiamo chiesto ad una protagonista, rubandole pochi minuti durante il suo turno. Si tratta di Serena Burgo che, normalmente è la Caposala del reparto di Gastroenterologia del ‘Borea’, mentre ora svolge lo stesso lavoro all’interno del nosocomio dove ormai vengono ricoverati quasi esclusivamente malati del maledetto virus che sta investendo tutto il mondo.

A Serena Burgo abbiamo, innanzi tutto chiesto cosa è cambiato dai primi giorni di emergenza: “Vorrei sottolineare che noi non siamo degli eroi, perché noi facciamo il lavoro che ci siamo scelti anche se sicuramente non ci aspettavamo questo momento che ci ha colto impreparati. Però abbiamo unito le forze e siamo andati avanti con quello che avevamo a disposizione. Nel giro di pochi giorni abbiamo stravolto l’ospedale, allestendolo inizialmente per i posti di rianimazione e, quindi, i rimanenti reparti e padiglioni del ‘Borea’ che oggi è l’ospedale provinciale per pazienti Covid”.

Un lavoro difficile e particolarmente duro, quello che state svolgendo. Ci spieghi una sua giornata tipo che può valere per tutti. “Nel primo weekend di marzo è cominciato tutto con la chiamata ai pazienti ordinari che avevano prenotazioni e visite. Da lì è partito il trasloco ed il trasferimento dei reparti spostando mobili, letti ed altro. Tutti hanno dato la loro disponibilità senza escludere”.

La vediamo con i dispositivi di protezione e noi stessi ci rendiamo conto di quanto sia difficile portarla tutto il giorno: “Noi non portiamo normalmente la mascherina chirurgica ma, la Ffp2 più quella chirurgica e ci sono soprattutto gli infermieri che stanno a stretto contatto con i pazienti che si trovano con molte piaghe. E’ sicuramente difficile lavorare con i dispositivi di protezione, perché lavoriamo anche con gli occhiali ed i doppi guanti ed è difficile anche un semplice prelievo”.

Ci sono anche i rischi di contrarre il virus e la problematica di tornare in famiglia: “Viviamo la situazione con molta paura e, sia io che molti colleghi, abbiamo deciso l’isolamento volontario. Personalmente sono mamma di due ragazze minorenni e l’ho ‘traslocate’ in un’altra abitazione per la paura di contagiarle e perché non avrei potuto occuparmi di loro per fare la spesa e curare la casa. Una situazione che è ovviamente vissuta da noi e dai medici”.

Quanto è difficile vivere a stretto contatto con i malati, quasi sempre anziani, che non possono nemmeno avere il supporto morale dei parenti: “Questo ci fa molto male, perché facciamo da tramite con chi sta a casa, ma di fronte soprattutto alla morte è difficile comunicare ai parenti, che non potranno più rivedere il loro caro. Quindi per noi, gli unici vicini, diventa un ruolo umano molto difficile”.

Cosa spera nel futuro prossimo: “Mi auguro che non siano nuovi contagi e la raccomandazione di stare a casa non è uno slogan. Basta una sola persona, inconsapevolmente positiva, che va in giro per contagiarne molte altre”.