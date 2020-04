Imperia: i Giovani Imprenditori Agricoli donano prodotti alle famiglie in difficoltà

L'associazione Giovani Imprenditori Agricoli di Imperia - AGIA si è mobilitata per fare in modo che i produttori destinino parte del raccolto alle famiglie che stanno attraversando un periodo di difficoltà economica a causa dell'emergenza Coronavirus.

“Un grande grazie ai soci dell'Associazione Giovani Imprenditori Agricoli di Imperia - AGIA, che si stanno mobilitando per poter dare un aiuto concreto ai Comitati di Croce Rossa Italiana di Imperia e Sanremo e che forniranno i loro prodotti affinché siano distribuiti alle famiglie in difficoltà - dichiarano dalla Corce Rossa di Imperia - questo ulteriore aiuto ci consentirà di aiutare un maggior numero di persone in questo particolare momento di emergenza”.