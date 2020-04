Bordighera: una 'Pesca di beneficienza' per le famiglie in difficoltà organizzata dall'associazione 'BordiEventi'

L’associazione ‘BordiEventi’ ha organizzato una ‘Pesca di Beneficenza’ per aiutare le famiglie in difficoltà a far la spesa, in collaborazione con la Protezione Civile di Bordighera e la Croce Rossa di Bordighera.

Chi vuole partecipare può acquistare, online o negli esercizi convenzionati, al massimo un biglietto. Il prezzo parte da 2,5 euro ma si può anche offrire di più. L’11 aprile, in diretta streaming e davanti ad un Pubblico Ufficiale, verranno estratti i biglietti che vinceranno il concorso!

Si potranno vincere bellissimi premi, tra cui buoni sconto di diverso valore validi presso i commercianti del mercato coperto. I biglietti sono attualmente in vendita presso: la tabaccheria ‘Non Solo Fumo’, Farmacia Centrale, Rositano Frutta, Panetteria Mirella e Antonella & Irene Ortofrutta.