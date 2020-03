Emergenza Coronavirus: il Marathon Club effettua donazione a favore della Croce Bianca di Imperia

"Non finiremo mai di ringraziarli, per l’impegno e il coraggio, in questo momento molto difficile".



Con queste parole il Marathon Club Imperia ha effettuato una donazione alla Croce Bianca di Imperia. "Ci associamo a tante persone, associazioni, enti che per quanto possibile vogliono essere di aiuto ai tanti volontari che in questo momento rischiano la loro vita per salvare le nostre. - spiega William Stua del Marathon Club - Tutte le organizzazioni impegnate in questa battaglia avrebbero sicuramente bisogno di aiuto, la nostra scelta per la Croce Bianca è data dal rapporto creatosi in tanti anni di collaborazione durante lo svolgimento delle nostre manifestazioni sportive e anche in quelle “belle” giornate dove la loro capacità, impegno e dedizione è sempre stato di altissimo livello".



"È proprio tanta la speranza che ritornino presto i tempi per poter organizzare le nostre belle manifestazioni che danno vita, serenità e movimento sportivo alla nostra città. - aggiunge - Un pensiero anche a tutti i runners che si stanno comportando bene, con tanta responsabilità per garantire la salute di altre persone".



"Sono sicuro anche in questo momento molto triste, anche per la perdita di tante persone care, un pensiero di conforto anche a tutti i famigliari ed amici, sono sicuro che con questo atteggiamento di responsabilità. - conclude Stua - Ce la faremo! Forza Imperia".