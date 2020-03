Emergenza Coronavirus: Davide Perrera (Fiaip) risponde al collega Gianluca Maredi

L'agente immobiliare associato Fiaip Davide Perrera interviene sulle nostre pagine per rispondere all'appello del collega Gianluca Maredi.

Caro collega Gianluca Maredi,

tutti noi purtroppo conosciamo bene le difficoltà del settore delle intermediazioni immobiliari e di tutta l'economia in generale in questo grave momento storico.

I vertici delle due maggiori federazioni nazionali Fimaa e Fiaip hanno a cuore i propri colleghi e stanno lavorando a tempo pieno, senza risparmiarsi, per ottenere dal governo e dal parlamento tutto il possibile. Bisogna tenere conto che le risorse sono purtroppo limitate. Non solo il nostro settore è in crisi, ma forse più di altri ha patito la crisi nell'ultimo decennio, conseguentemente noi siamo particolarmente sensibili ad un tracollo di questa portata.

Dalla Fiaip sono state intraprese numerose iniziative a difesa della categoria. Parlo per Fiaip, ricoprendo la carica di Presidente Provinciale, ma penso che anche le altre associazioni si stiano muovendo nella stessa direzione.

Ti riporto le parole del nostro Presidente Nazionale ai nostri colleghi : "Nonostante il Decreto Cura Italia rappresenti un primo passo, una prima risposta reattiva all’emergenza non solo sanitaria ma economica, che ha pervaso il nostro Paese, è del tutto evidente che la manovra rimane assolutamente insufficiente sia per contenere i danni che ne deriveranno sia per rilanciare l’economia una volta terminate le restrizioni governative."

I nostri associati sono informati, direi quasi in tempo reale, di ciò che la nostra federazione propone. Mi spiace che tu non faccia parte della nostra federazione, ma ci mandi pubblicamente la tua lettera, e quindi ti posso rispondere ed aggiornare.

Al livello di FIAIP sono stati presentati, venerdì scorso, ben nove emendamenti al decreto governativo "Cura Italia" a difesa della nostra categoria (i dettegli sono a conoscenza dei nostri associati). Speriamo che vengano accolti nel passaggio parlamentare.

Ci auspichiamo, e lotteremo per ottenere, uno slittamento delle tasse per tutto il 2020 perché è impossibile in questo momento pensare di fare utili, così come ci auspichiamo che il Governo attui un Piano Shock, un vero Piano Nazionale Strategico in accordo con l’Europa per abbattere le tasse patrimoniali, una buona parte del costo del lavoro e per fare investimenti reali in infrastrutture, sanità, scuola e ricerca.

A livello di consulta interassociativa (quindi da tutte le federazioni) è stata fatta una richiesta ai maggiori portali immobiliari di sospendere il pagamento dei canoni mensili per farli slittare nei primi mesi del 2021, ed i portali stanno rispondendo in questi giorni alla nostra richiesta.

Inoltre in questo periodo di parziale inattività la FIAIP ha deciso di avviare una serie di corsi gratuiti di aggiornamento professionale.

Concludo riportandoti le parole del nostro Presidente Nazionale, Gian Battista Baccarini, nell'ultima sua comunicazione a tutti gli associati: “È un periodo complicato e pieno di disagi, sia personali che professionali, ma se manteniamo questo spirito costruttivo e fortemente collaborativo sono certo che usciremo più rapidamente, e più forti di prima, da questa delicata situazione. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti e se rimaniamo uniti tutto andrà bene. Insieme ce la faremo. Fiaip c’è”.

Grazie della tua lettera, abbi fiducia e lotta insieme alla nostra Federazione.