I Fiori nel piatto: Erba Cipollina con shabu di calamari spillo

Proseguiamo il viaggio alla scoperta delle migliori ricette con i fiori eduli, dopo il calamaro e nasturzio della precedente puntata, oggi scopriamo la Gelatina di agrumi e fiori di Erba Cipollina con shabu di calamari spillo.

Lo Shabu è un termine giapponese che indica una cottura breve in acqua bollente. Il prodotto risulterà cotto fuori e crudo dentro esaltando così maggiormente le sue caratteristiche organolettiche.

Per la gelatina:

4 arance

2 limoni

60 gr di miele

Pepe in grani

Fiori di erba cipollina q. b.

Un pizzico di sale

15 gr di colla di pesce

4dl di acqua

Per lo shabu

Calamari spillo 400 gr

Succo di limone

Acqua q. b.

Mondare e nettare gli agrumi tagliarli a fette metterli in una casseruola con l’acqua il pepe in grani ed il miele; portare a leggera ebollizione e ridurre il tutto della metà. Lasciare riposare in frigorifero per 12 ore, filtrare ed aggiungere i fiori di erba cipollina nettati e lavati. Sciogliere la colla di pesce precedentemente ammollata in acqua fredda e riporre la gelatina nelle coppette di vetro scelte per la ricetta e mettere in frigorifero a solidificare.

Nel frattempo in una casseruola metteremo dell’acqua a bollire con il succo di un limone. Aggiungiamo poco sale e vi scottiamo per alcuni secondi i calamari spillo, li scoliamo e li condiamo con poco olio di oliva e pepe. Quindi li adagiamo sulla nostra gelatina di agrumi e decoriamo con i fiori di erba cipollina freschi.

Buon appetito.

Le ricette della rubrica sono tratte dal libro “I fiori nel piatto” dello chef Gianfranco Calidonna edizioni Zem

Per informazioni contattare lo chef scrivendo a: segreteria@ristorantidellatavolozza.it