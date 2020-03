Festeggiamo la primavera con il “Tiramisù Day”, ovviamente restando a casa

L’invito a festeggiare l’arrivo delle primavera, dopo il grigiore dell’inverno e con un delizioso dolce fatto in casa, arriva da Gigi e Clara Padovani, che lo hanno lanciato tre anni fa dopo il successo del loro libro proprio a questo famoso prodotto italiano.

Quest’anno l’invito assume una valenza ancora più forte perché capita in un momento particolare, e può rafforzare la nostra voglia di celebrare il nostro orgoglio di italiani, che ci accompagna in questi giorni. Non solo le canzoni cantate dal balcone, ma anche il dolce più conosciuto della famiglia italiana può aiutarci nella lotta contro il coronavirus e renderci più dolce il nostro restare in casa.

E se volete approfondire la storia di questo dolce e scoprire nuove ricette potete cliccare questo link e inoltre potete pubblicare sui social le foto delle vostre preparazioni, oppure mandare foto o racconti e ricette alla e-mail info@claragigipadovani.com.