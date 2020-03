Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 29 FEBBRAIO

SANREMO



21.00. ‘U Nostru Giargun: conoscerlo divertendosi’: divertenti incontri per ‘Sanremaschi’ e ‘Sanrefemmine’ di tutte le età per Giocare e Ciapetare in Giargun. Sede della Compagnia Stabile di Sanremo, piazza Cassini 13, fino al 3 marzo

VENTIMIGLIA

15.00-17.00. Terzo di 6 incontri della 5° edizione del Laboratorio di Scrittura Creativa (anche il 14 marzo - 4 aprile - 9 maggio). Via Roma 51, info 320 0221011

16.00 (RINVIATA). Per ‘La stampa al Museo’, conferenza della dott.ssa Adriana Albini su ‘Benessere, stile di vita e ricerca scientifica’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’

TAGGIA

10.00-12.30. (RINVIATI A DATA DA DESTINARSI) Festeggiamenti di San Benedetto: Mercatino Storico (h 10) + Rievocazione storica grande battaglia del 1625 (h 15.30, Piazza IV Novembre) + dalle 18.30, Grande spettacolo di ‘fuoco’ del gruppo Focoleria (più info)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

13.30-17.30. Festa di Carnevale sul tema ‘La Natura fa il suo show’. Place de Gaulle (info)



MONACO

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

NICE

14.30 & 21.00 (ANNULLATO). Carnevale di Nizza: Battaglia di Fiori (h 14.30) + sfilata dei carri illuminati con incinerazione del Re (h 21). Piazza Massena - Jardin Albert 1er (più info)

VALLAURIS GOLFE-JUAN

9.30-18.00. ‘Napoléon à Golfe-Juan’: grande ricostruzione in abiti d’epoca dello sbarco di Napoleone sulla spiaggia + animazioni, conferenze e concerti. Luoghi vari, anche domani (cliccare questo link per leggere il programma)



DOMENICA 1° MARZO

SANREMO

11.30. Nell'ambito del programma Cafè Philo, incontro con discussione libera promosso dalla SIDEF Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo. Partecipa il Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G in Piazza Borea d'Olmo 1, partecipazione libera

21.00. ‘U Nostru Giargun: conoscerlo divertendosi’: divertenti incontri per ‘Sanremaschi’ e ‘Sanrefemmine’ di tutte le età per Giocare e Ciapetare in Giargun. Sede della Compagnia Stabile di Sanremo, piazza Cassini 13, fino al 3 marzo

IMPERIA

8.30. ‘Un salto nel blu’ percorrendo la dorsale verso il Monte Acuto da Monte Croce a Balestrino con la guida ambientale escursionistica AIGAE Antonella Piccone di Ponentetrekking (10 euro). Ritrovo ad Imperia, info 391 1042608

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

TAGGIA

9.00-17.30. (RINVIATI A DATA DA DESTINARSI) Festeggiamenti di San Benedetto: Mercatino storico + Ambientazioni rioni tabiesi + Esibizione gruppi ospiti, sbandieratori, falconiere e disfida dei rioni + Partenza corteo da Piazza del Colletto ì Spettacolo di falconeria + Gran finale del corteo storico e premiazioni (più info)

DIANO MARINA

8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: Mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato in Via Petrarca, Via Santa Caterina da Siena (ogni prima domenica del mese)

CERVO

16.00 (RINVIATO) Per ‘Cervo in blu… d’inchiostro’, incontro con la scrittrice Lia Piano. Oratorio di Santa Caterina

ENTROTERRA

DOLCEAACQUA

14.30. Festa di Carnevale: Animazione con Fortunello e Marbella + Baby Dance + sfilata delle mascherine con premiazione delle più originali + distribuzione e lancio di caramelle sulla pista da ballo + attrazioni circensi + Trucca Bimbi. Piazza Mauro

15.00. Passeggiata nel borgo dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Visita ai siti d’interesse storico che legano i Doria ai Grimaldi di Monaco. Al termine degustazione di vino presso l’Enoteca Regionale Ligure (10 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 0184 206666

FRANCIA

MENTON



14.30 (ANNULLATO). 87esima ‘Fête du Citron®’ sul tema ‘Les Fêtes du Monde’: Sfilata dei Frutti d’oro sulla Promenade du Soleil (info)

MONACO

11.00-21.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

15.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, concerto di Marie-Nicole Lemieux, contralto e Daniel Blumenthal, piano. In programma: Schumann, Schubert, Beethoven, Hensel -Mendelssohn. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (info)

VALLAURIS GOLFE-JUAN

9.30-17.00. ‘Napoléon à Golfe-Juan’: grande ricostruzione in abiti d’epoca dello sbarco di Napoleone sulla spiaggia + animazioni, conferenze e concerti. Luoghi vari (cliccare questo link per leggere il programma)

