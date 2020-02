Sanremo: proteste per area cani a San Martino, un cittadino: "I cani sono l'ultimo problema!"

“Buongiorno vorrei aggiungere la mia adesione alla petizione sull’area cani.

Premesso che i proprietari di cani devono essere più educati non solo nel non fare abbaiare i propri amici ma anche tenendo pulita l'area dedicata (ahimè non succede spesso), va detto che la zona é ampiamente degradata con spazzatura dappertutto panchine rotte, illuminazione assente, passeggiata vandalizzata e scogliera coperta di residui di mareggiate.

I cani sono proprio l'ultimo problema. Meglio affrontare gli spacciatori che passano la giornata proprio lì per il loro smercio e i barboni che hanno scelto questo luogo per dormire e bivaccare.

Massimo Alberti".