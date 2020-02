Bruno Gambarotta em 70 anos de festival

Bruno Gambarotta, nascido em Asti no ano de1937 porém residente em Turim desde seus primeiros anos. Atualmente com 82 anos, trabalhou pela Rai por quase 40 anos, foi autor, diretor, e ator de séries televisivas. Participou das primeiras edicões do festival de Sanremo, também possui um diploma de perito fotografo e trabalhou como fotoeditor até seus 25 anos. Após 70 edicões do festival Gambarotta admite uma das maiores mudanças a surpreendê-lo é com certeza o grande avanço técnico. Fotos que em seu tempo requeriam grandes máquinas para serem feitas agora podem ser feitas com um pequeno telefone e com uma qualidade superior.

Durante esse período de sua carreira Gambarotta ressalta uma de suas experiências mais importantes, o fator da “ invisibilidade”. Mesmo nunca tendo exercido a profissão o fotógrafo sempre demonstrou grande interesse e admiraçao pelo jornalismo. Relembrando um evento no início de sua carreira, Bruno Gambarotta conta que ápos ter filmado a entrevista de um determinado poítico, o mesmo permaneceu no estúdio e recebia ministros e outros políticos. Os fotógrafos ainda estavam presentes e esperavam que as luzes esfriassem para que pudessem desmontar as cameras, no entanto os políticos em questão conversavam e comentavam sobre problemas e informacões do estado ainda não divulgadas. “ Era como se eles não nos vissem” afirma Gambarotta. Por esse motivo o fotógrafo sempre se interessou pelo jornalismo, ele estimula a buscar informações. Especialmente aos dias de hoje, onde tudo é feito em maior escala. Para Bruno Gambarotta amaior diferença entre as edições mais antigas do festival e a atual é certamente a organização, tanto do próprio evento quanto dos artistas que são apoiados pelos seus agentes encarregados de organizar as agendas.