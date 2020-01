L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 17 al 24 gennaio

Ariete: tenaci e zucconi vorrete andare in fondo ad una questione dove non ve la si conta giusta, adoperarvi al massimo al fine di tagliare un traguardo o far valere diritti e priorità e alla fine la spunterete ma non senza esser passati prima attraverso il vaglio di una solenne incavolatura o di una “prova”… Stanchezza psicofisica, raffreddori, doloretti o intolleranze alimentari causeranno un minimo di disagio: abbondate in vitamine e mangiate poco e in bianco!



Toro: che al varco vi aspetti un anno avvincente è ormai risaputo ma sta pure a voi creare quell’atmosfera indispensabile per rendere rigoglioso ogni minuto rammentando che qualsiasi opportunità perduta può diventare un rimpianto, che non si devono reprimere le emozioni e che è ancor più bello condividerle con chi si ama… Concedetevi uno sfizietto e non trascurate un acciacchino. Domenica all’insegna dell’imprevedibilità compreso un invito da accettare senza titubare.



Gemelli: ma qual settimana pepata ed infiammata vi attende al varco… Tra un contrasto, una serie di inconvenienti ed un’emozione vi ritroverete spesso con la testa nel pallone al punto di spaccare accidentalmente oggetti, avvertire dentro di voi una certa fermentazione o dover coordinare tante di quelle cosette da non saper da dove iniziare. Datevi inoltre una sistematina, recandovi dal parrucchiere o variando look per una festa, un ritrovo o un’occasione speciale.



Cancro: proprio non ci voleva l’opposizione del plenilunio a sconquassare, insieme al perfido Saturno, le già di per sé pesanti giornate, quasi come se ogni iniziativa, proponimento, ecc. andasse a farsi mungere senza plausibile motivazione. Il 2019 non è stato facile e purtroppo seguitate a tirare la carretta stancandovi oltremisura… Ma non arricciate il naso in quanto un evento, concedendo un attimo di tregua, solleverà il morale e nel week end vivrete inedite emozioni. Schiena dolente.



Leone: non lasciatevi commuovere dalle lamentele di gente scaltra e contenete le spese. Il settore economico rischia infatti di riservare incognite spiacevoli ma evitabili usando un minimo di prudenza così come l’orgoglio impedirà di chiedere scusa a partner, cooperatori o amici ma… pensateci bene… vale veramente la pena sciupare un’intesa solo per delle sciocchezze? Disturbi accentuati dall’attuale squinternata stagione o attimi di impasse nell’abitazione.



Vergine: armatevi di santa pazienza... Con Marte ostile la settimana sarà impegnativa e snervante come le persone con cui tratterete mentre lo spirito polemico e perfezionistico indurrà a contestare, contrastare e andare a cercare peli nelle uova… Fattibili pure delle larvate apprensioni per anziani o congiunti, il rischio di furti, una spesa extra, dei comunicati inaspettati e un’intuizione geniale. Ascoltate altresì i suggerimenti di un’amica atta ad infondere certezze e a debellare le tristezze.



Bilancia: “Per bere l’acqua del pozzo non basta raggiungerla… bisogna fare in modo di portare fuori la brocca intatta”… Questa metafora dovrebbe far riflettere sul fatto che, nella vita, dopo aver ottenuto ciò che si desidera, è necessario fare in modo di mantenerlo inalterato! Mitigate quindi i fugaci entusiasmi, siate meno effimeri e lottate per ciò in cui credete…Occhio altresì ad una donna dalla duplice personalità. Se single, un ammiccamento vi sorprenderà ed incuriosirà…



Scorpione: non abusate eccessivamente delle vostre energie per poi ritrovarvene sprovvisti nel momento di maggior necessità. In simultanea cercate di essere meno nervosi, di capire le intime contraddizioni di un soggetto a voi vicino, limitate gli sborsi e valorizzate delle amicizie forse ripudiate o trascurate…Per cause di forza maggiore dovrete posticipare un appuntamento così come una forma influenzale vi costringerà a mollare il tiro. Festeggiamento singolare.



Sagittario: certe persone son come le monete: valgono poco e hanno due facce… Regolatevi quindi di conseguenza evitando di concedere a piene mani fiducia in chi non la merita affatto. Marte nel segno è invece arrecatore di novità, tensione, impulsività e di una latente insoddisfazione che non riuscite ad arginare ma, da buoni figli di Giove, cercate di essere positivi partendo dal presupposto che tutto si risolve e che un santo protettore vi aiuterà in un’impresa. Vincita per chi gioca al Lotto.



Capricorno: siete stufi di attendere i preannunciati “tempi migliori”… Difatti sul più bello che ipotizzate un miglioramento casca la tegolina ma sappiate che prestino le cose piglieranno una piega diversa e finalmente brinderete all’ostacolo sormontato … Con Giove e Saturno positivi e la Luna piena rifulgente nella vostra costellazione, a parte un guizzo di irrequietezza, vi toglierete una soddisfazione. Con il partner vi sarà uno spizzico di tensione mentre da un figlio arriverà un’emozione.



Acquario: nel teatro di questa buffa esistenza di menzognere comparse ne avete le scatole piene ma far buon viso a cattivo gioco rendesi tassativo visto che la verità non la potete dire e se azzardate una vostra volontà c’è costantemente chi ha da ribadire… Apprestatevi però a grandi cambiamenti e se in testa frulla un progetto datevi una smossa visto, che, prima o poi, lo materializzerete… Delusioni da conoscenti che non capiscono un accidenti e incontri maliosi per i più ardimentosi.



Pesci: problemini economici, faccende in sospeso, conticini da far quadrare, vi renderanno lievemente agitati ma con Giove e Saturno in aspetto di sestile vedrete che ce la farete! Lo stesso vale per i sentimenti dove peccare di gelosia o picchiare sempre sul medesimo tasto risulterebbe infausto mentre se il vostro rapporto funge alla grande sappiate che entro un paio di mesetti diventerà ancora più importante! Le donne di età più avanzata invece soffriranno di depressione.



Con l’augurio che le stelle di gennaio, dalla vostra via, ogni guaio si portino via…