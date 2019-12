Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 15 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 15 DICEMBRE

SANREMO

10.55. 32° Campionato Invernale West Liguria - 3a tappa ‘Autunno in Regata’. A cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città, anche domani (più info)

16.00. Concerto ‘Non solo Gospel’ nella Chiesa Parrocchiale Santa Margherita di Poggio

16.30. ‘Tilt. Le Cirque World’s Top Performers: spettacolo della Compagnia formata dai migliori artisti del Nouveau Cirque e provenienti dal Cirque du Soleil. Teatro Ariston (più info)



17.00. ‘Il Tango e la sua Storia’: conferenza con l'ausilio di videoproiezioni a cura dell'Associazione Culturale Protango. Relatore principale Raffaele Prota. Sala Conferenze dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Villa Ormond, Corso Cavallotti 113, ingresso libero

17.30. Intrattenimento musicale con i ‘The Brilliant Tina Linetti’s’. Piazza Colombo

17.30. Concerto musica e canto con brani italiani di fama internazionale tratti dai repertori di grandi artisti e arrangiati in modo originale in stile lindy hop e swing anni Cinquanta. Via Matteotti, incrocio Via Corradi

17.30. ‘Giro del mondo col mandolino’: concerto dedicato agli strumenti a corde tipicamente italiani: mandolino, chitarra, mandola. Orchestra a Plettro ‘Circolo Euterpe’. Palazzo Roverizio, ingresso libero

21.00. Concerto del Coro ‘Troubar Clair’ nella Chiesa di Santo Stefano in piazza Cassini



IMPERIA

9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

12.30. Per le ‘Giornate della Disabilità’, ‘Indovina chi viene a pranzo?’: prenzo promosso da ANFFAS Onlus Imperia in via Artallo 151



17.00-18.00. ‘Visita guidata con l’autore’ nell’ambito della mostra fotografica ‘Emulsioni d’Etiopia’ di Luigi Simeoni, che racconta la vita spirituale e la nobiltà dei volti etiopi in un reportage sul Genna, il Natale cristiano copto. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea a Villa Faravelli

17.00. Incontro augurale della FIDAS Sanremo per l’anno 2019 con tutti i donatori affiliati per scambiare gli auguri di fine anno. In omaggio il calendario FIDAS 2020 ed il notiziario ‘Il Dono’. Auditorium della Camera di Commercio



17.30. Nell'ambito della VII rassegna degli ‘Aperitivi letterari-incontro con l'autore’, presentazione del libro di Luca Perrone ‘Vivi e lascia morire’. Teatro dell'Attrito

21.00. Per la Stagione di Prosa e Musica, ‘Va in scena il Teatro-Canzone’: spettacolo diretto e interpretato da Eugenio Ripepi con Simone Mazzone alla chitarra, Marco Moro al flauto traverso e Daniele Ducci al contrabbasso. Spazio di via Santa Lucia (8 euro), info 0183 0292222

VENTIMIGLIA



10.00-16.00. ‘Baratto del Giocattolo’: giornata dedicala allo scambio e alla raccolta di giocattoli usati, con giochi e intrattenimenti per i più piccini. I giocattoli raccolti saranno destinali a bambini meno fortunali. A cura dell' Associazione Albintimìlium. Giardini Mons. T Reggio

14.00. ‘Aspettando Babbo Natale’: arrivo di Babbo Natale (h 15) con un dolce omaggio per tutti i bambini + truccabimbi, pony + con la partecipazione dei Sestieri cittadini, la Croce Verde Intemelia e la Lega del cane di Ventimiglia. Giardini Mons. T. Reggio (in caso di maltempo l'evento verrà rinviato al 22 dicembre)



VALLECROSIA



20.00. Esibizione dell’Italian Gospel Choir. Ristorante Erio

BORDIGHERA

10.00-18.00. Animazione natalizia dedicata ai più piccoli con baby dance e molto altro ancora. Giardini del Palazzo del Parco (h 10/12.30-15.30/18)

10.00-18.00. IV edizione di ‘Presepi int’i carugi’: performance di pittura dal vivo sulle porte dei carugi a tema Natività e Presepi, con Street Food natalizio + intrattenimento musicale a cura del Coro Voci e Note sotto le Stelle + laboratori per adulti e bambini, bancarelle di artigianato. Borghetto San Nicolò



10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

17.00. Spettacolo dedicato alla danza classica ‘Lo Schiaccianoci’ (1a parte) + seconda parte dedicata alla danza moderna contemporanea: hip hop e tip tap. A cura della Dance Art Project Asd. Palazzo del Parco



OSPEDALETTI



15.30. ‘Respiro in musica’: incontro sulla prevenzione e gestione delle problematiche respiratorie, con la Dott.ssa Francesca Ascheri e il Dott. Claudio de Michelis, con l’accompagnamento musicale del gruppo Smile Anyway. La Piccola, via Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Fiera di Santa Lucia: ritorna il tradizionale appuntamento lungo le vie di Taggia. Presso l’area dell’ex mercato coperto verrà allestita una zona di divertimento con giochi gonfiabili gratuiti per tutti i bambini. Piazza degli Eroi Taggesi



10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (8a edizione): la Natività di Gesù per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)

15.30-17.00. ‘Il Moscatello di Taggia in tavola a Natale’: cooking show. Proposte di abbinamento presentate dallo chef Pietro La Corte. Idee per il menù di Natale. Evento gratuito con posti limitati: è necessaria la prenotazione. Enoteca in Via Gastaldi 15/b, info e prenotazioni 0184 054200

SANTO STEFANO AL MARE

9.00-19.00. Mercatino di artigianato, curiosità e non solo. Piazze e vie del paese (tutte le terze domeniche del mese)

DIANO MARINA

8.30. Giro/Raduno di Natale in bike nei sentieri del Golfo Dianese: pedalata per bici da strada e per mountain bike nel Golfo Dianese. Ritrovo e partenza da Piazza Martiri della Libertà

17.15. ‘1/2 ora canonica’: spettacolo di cabaret. Evento organizzato dall'Associazione Arcadia Diano Marina. Al termine dell'incontro a richiesta bagna càuda. Sala Don Piana delle Opere Parrocchiali, Via Lombardi e Rossignoli, ingresso libero



CERVO



9.00. ‘...Seguendo la stella’: mostra ed esposizione di presepi nel Borgo fino al 6 gennaio



ENTROTERRA

BORGOMARO



9.00-18.30. ‘Spantegai in ti Carruggi, anche per Natale!’ (3a edizione): mercatini, mostre, eventi, intrattenimento per grandi e piccini, musica, cultura e ristoro + degustazione gratuita di leccornie offerte dall’associazione ‘U Castellu’ (pizza all’Andrea, pan fritu, frittelle, vin brulé, polenta con salsiccia, caldarroste, cioccolata…). In chiusura, cioccolata calda per tutti (il programma a questo link)



10.30. In occasione dell’evento ‘Spantegai in ti Caruggi anche per Natale’, tour guidato gratuito ai tesori storici e artistici del borgo dell’Alta Valle Impero a cura dell’Associazione ‘U Castellu’. Ritrovo in Piazza Felice Cascione, davanti alla chiesa parrocchiale



CASTELLARO



17.30. Il tradizionale Calendin, evento a cui tutta la popolazione è invitata presso il centro polivalente Don Mario Rizzoli

CERIANA



10.00. ‘Passeggiando tra i Presepi 2019’ (prima edizione): percorso di presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

CIPRESSA



9.00. Escursione panoramica ad anello tra i borghi di Costarainera, Lingueglietta e di nuovo Cipressa con la guida ambientale ed escursionistica di Ponente Experience Luca Patelli (10 euro). Ritrovo presso Torre Gallinaro, info 347 6006939



14.00. Per ‘Aspettando Babbo Natale’, Grandi Folli e piccoli Folletti. Piazza del Paese

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)

10.30. ‘Auguri in 500’: allestimento di presepi a bordo delle 500 dell’Associazione FIAT 500 Club Italia del Coordinamento di Sanremo e Ventimiglia. Piazza Mauro



LUCINASCO



9.00. Agevole escursione dal suggestivo laghetto di Lucinasco fino alla chiesa romanica di Santa Maddalena con la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Lucinasco, info 391 1042608



MOLINI DI TRIORA



10.00-16.00. Fiocco di Neve e Borgo di Pietra: mercatino natalizio (h 10) + Storie incantate: letture per bambini dai 3 ai 99 anni (h 11) + ‘Indovina quanto pesa la zucca! Chi ha vinto?’ (h 14) + Acchiappiamo i sogni di Natale: laboratorio di macramé per adulti (h 15) + Ricordo della festa. Per bambini.: Crea il tuo addobbo e portalo a casa! (h 16)



10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE



11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)



PIETRABRUNA



10.00. 75° anniversario dell’eccidio di Torre Paponi: Santa Messa solenne cantata dalla ‘Scola Cantorum’ della Confraternità S. Pietro Apostolo di Imperia + deposizione corona e benedizione Stele monumento + inno nazionale esegioto dalla Banda musicale S. Cecilia di Pietrabruna

TRIORA



10.00-16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA

CANNES

15.00 & 18.00. Ultimo giorno del Festival de Danse de Cannes 2019. Palais des Festivals et des Congrès (i dettagli a questo link)

MONACO

9.00. U Giru de Natale: gara podistica aperta a tutti con un percorso adatto a grandi e piccini. Ritrovo al Porto di Monaco (più info)

10.00-19.30. Mercatino di Natale presso l’Espace Fontvieille, ingresso libero (più info)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00. Per ‘Tutta l’Arte del Cinema’, proiezione del film ‘Ballando Ballando’ di Ettore Scola, evento a cura dell’Istituto audiovisivo di Monaco. Grimaldi Forum Monaco

11.00-21.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

14.30 & 17.00. Rappresentazione della commedia ‘Signé Dumas’ di Cyril Gély ed Eric Rouquette. Théâtre des Muses (più info)

15.00. ‘La Dannazione di Faust’ (versione da concerto) di Hector Berlioz con Sophie Koch, Jean-François Borras, Erwin Schrott, Frédéric Caton, il Coro dell'Opera di Monte-Carlo e e l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da a Kazuki Yamada, a cura dell'Opera di Monte-Carlo. Auditorium Rainier III, Salle Yakov Kreizberg (più info)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5 gennaio (il programma)

14.00-23.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)





