Come trovare una nuova casa: l’importanza delle agenzie immobiliari

Oggi chi è alla ricerca di una nuova casa, per acquistarla o in affitto, dovrebbe come prima cosa rivolgersi ad un’agenzia immobiliare. I professionisti del settore sono infatti in grado non solo di offrire ai propri clienti le migliori proposte in ogni zona della città, ma anche di guidarli nella scelta, in modo che si trasferiscano proprio nell’abitazione dei sogni. L’ agenzia immobiliare non è solo un luogo in cui si scambiano le abitazioni, ma offre un servizio completo di consulenza, mostrando ai propri clienti le varie opportunità disponibili ed evidenziandone pregi e difetti.

Scegliere la casa ideale



Non è la stessa per tutti

Le esigenze personali

Trovare la casa dei propri sogni non è meramente una questione estetica; il luogo in cui si vive deve avere infatti una lunga serie di caratteristiche, differenti a seconda della specifica famiglia. Si parte ovviamente dalle dimensioni dell’abitazione, dal numero delle stanze, dalla disponibilità di più o meno spazio nella zona giorno; oltre a questo si dovranno però considerare anche altre caratteristiche. Ad esempio per una famiglia è importante che la nuova casa sia sufficientemente vicina alle scuole dei figli; per chi è single invece potrebbe essere più interessante che l’abitazione si trovi in una zona della città con molti locali, pub e ristoranti. Molti preferiscono una casa con uno spazio esterno, che sia ad esempio un giardino o un bel terrazzo, per potersi godere i mesi estivi anche all’aperto. La presenza di una lavanderia, di una cantina, di uno spazio dove parcheggiare l’auto, sono altri elementi che possono avere il loro peso sulla scelta dell’abitazione.

I consigli dell’agente immobiliare



Come chiarire le proprie esigenze

Un professionista al nostro servizio

Spesso chi è alla ricerca di una nuova casa sta traslocando per la prima volta, avendo vissuto per molti anni nel medesimo luogo. Anche per questo molti non hanno una chiara idea su quali siano le peculiarità di un’abitazione che ritengono essenziali. O meglio, tendono a concentrarsi sulle dimensioni e sulla spesa da affrontare, evitando di affrontare i temi scottanti che riguardano questa scelta. Certo, le possibilità di spesa devono essere sempre considerate, ma l’agente immobiliare può mostrare ai propri clienti un’abitazione al di sotto del budget disponibile, con tutte le caratteristiche richieste, che si trova leggermente più distante dal centro città, ad esempio, o senza un grande giardino ma con tanto spazio esterno con balconi e terrazze. A volte scendere ad alcuni compromessi, su consiglio dell’agente immobiliare, può consentire di trovare la casa giusta, al prezzo adeguato, senza dover rinunciare alle cose importanti.

Il valore di un’abitazione



Perché alcune case costano di più

L’importanza della posizione

Capita a molti di non riuscire a comprendere perché una casa abbia un costo decisamente alto, mentre altre con caratteristiche simili siano decisamente a buon mercato. Oggi il costo di un’abitazione, in vendita o in affitto, si basa sulle dimensioni e sulle finiture, ma anche sulla posizione dell’immobile rispetto ad una serie di servizi. La vicinanza ad un ospedale, alle scuole, a banche, negozio e ristoranti, è spesso l’elemento fondamentale che contribuisce ad aumentarne o diminuirne il prezzo.