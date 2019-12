Automobilismo: avviata l'operazione di crowdfunding per sostenere il pilota sanremese Kevin Liguori nel 2020

Dopo i fantastici risultati colti dal test dell'8 dicembre scorso, il sanremese campione del mondo di Legend Cars, Kevin Liguori, non lascia passare il tempo e pensa subito al 2020.

Attraverso il social network Facebook, il ventiduenne ha avviato una raccolta fondi di nome ‘Kevin Liguori al Campionato Italiano Formula Predator 2020’. Un'iniziativa che riprende le orme del 2017, quando Kevin, su un'altra piattaforma aveva avviato una raccolta fondi per la sua partecipazione alla finale mondiale Legend Cars 2017 in Finlandia, terminata poi con un 9° posto, figlio di un weekend di gara tutt'altro che fortunato.

Per aiutare Kevin basta seguire tutte le istruzioni che si trovano sui suoi canali social, Instagram e Facebook. L’invito è quello di fare anche solo una piccola donazione al pilota sanremese, per dargli la possibilità di dire la sua anche in questo nuovo ed emozionante campionato.